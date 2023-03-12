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Морозова Галина Алексеевна

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Место рождения

г. Челябинск

Дата рождения

22.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1951

Отец: Шадрин Алексей Васильевич

Мать: Шадрина Мария Алексеевна

г. Челябинск
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