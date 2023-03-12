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Морозова Галина Алексеевна
Морозова Галина Алексеевна
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Место рождения
г. Челябинск
Дата рождения
22.03.1951
Пол
Женский
Отец
Шадрин Алексей Васильевич
1927 г.р.
Мать
Шадрина Мария Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1951
Отец:
Шадрин Алексей Васильевич
Мать:
Шадрина Мария Алексеевна
г. Челябинск
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