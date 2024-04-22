Вьялкин Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения16.01.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вьялкина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Вьялкина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Вьялкина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Валентина
Смерть
Неизвестно