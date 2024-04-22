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Вьялкин Василий Федорович

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

16.01.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953

Отец: Вьялкин Федор Васильевич

Мать: Вьялкина Павла Николаевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Вьялкина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Вьялкина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Вьялкина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Валентина

Смерть
Неизвестно
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