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Шулыгин Григорий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Мужской

Отец

Мать

1876 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шулыгин Лаврентий Савельевич

Мать: (Шулыгина) Евдокия Ильинична

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шулыгина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шулыгина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шулыгина) Надежда Ивановна

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