Шулыгин Григорий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шулыгина) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шулыгина) Надежда Ивановна