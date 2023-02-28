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Тарас Прохоров

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Прохор Игнатьев

Мать: Матрена Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Алексей Тарасов

Мать ребёнка: Татьяна Миронова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Григорий Тарасов

Мать ребёнка: Татьяна Миронова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Михайла Тарасов

Мать ребёнка: Татьяна Миронова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Тарасова

Мать ребёнка: Татьяна Миронова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кондрат Тарасов

Мать ребёнка: Татьяна Миронова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Давыд Тарасов

Мать ребёнка: Татьяна Миронова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1837
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