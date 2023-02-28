Тарас Прохоров
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Прохор Игнатьев
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Алексей Тарасов
Мать ребёнка: Татьяна Миронова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Григорий Тарасов
Мать ребёнка: Татьяна Миронова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Михайла Тарасов
Мать ребёнка: Татьяна Миронова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Тарасова
Мать ребёнка: Татьяна Миронова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кондрат Тарасов
Мать ребёнка: Татьяна Миронова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Давыд Тарасов
Мать ребёнка: Татьяна Миронова
Смерть
1837