Чкалов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧкалов Александр

Чкалов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1925

Дочь: Смирнова Мария Александровна

Мать ребёнка: Чкалова Валентина Александровна

Ярославская область
Рождение ребёнка
24.06.1928

Дочь: Феоктистова Нина Александровна

Мать ребёнка: Чкалова Валентина Александровна

Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чкалова Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close