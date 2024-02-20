Чкалов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1925
Дочь: Смирнова Мария Александровна
Мать ребёнка: Чкалова Валентина Александровна
Ярославская область
Рождение ребёнка
24.06.1928
Дочь: Феоктистова Нина Александровна
Мать ребёнка: Чкалова Валентина Александровна
Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно