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Нечаев Сергей

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

12.10.1802

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Нечаев Григорий

Мать: ?

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1776

Сын: Нечаев Андрей

Мать ребёнка: Нечаева Акулина

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1788

Сын: Нечаев Алексей

Мать ребёнка: Нечаева Акулина

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1801

Дочь: (Нечаева) Ольга

Мать ребёнка: Нечаева Акулина

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
12.10.1802
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Похороны
Неизвестно

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