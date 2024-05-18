Нечаев Сергей
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти12.10.1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Нечаев Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
19.08.1776
Сын: Нечаев Андрей
Мать ребёнка: Нечаева Акулина
Рождение ребёнка
01.10.1788
Сын: Нечаев Алексей
Мать ребёнка: Нечаева Акулина
Рождение ребёнка
06.07.1801
Дочь: (Нечаева) Ольга
Мать ребёнка: Нечаева Акулина
Смерть
12.10.1802
Похороны
Неизвестно