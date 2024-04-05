Wróbel Adam
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1802
Smolechy/Jasienica akt 2/1802
Рождение ребёнка
31.03.1804
Сын: Wróbel Franciszek
Мать ребёнка: Wróbel (Żukowska) Magdalena
Smolechy/Jasienica akt 17/1804
Рождение ребёнка
13.07.1807
Дочь: Więcław (Wróbel) Małgorzata
Мать ребёнка: Wróbel (Żukowska) Magdalena
Smolechy/Jasienica akt 32/1807
Рождение ребёнка
24.01.1815
Дочь: Puchała (Wróbel) Franciszka
Мать ребёнка: Wróbel (Żukowska) Magdalena
Smolechy/Jasienica akt 88/1815
Рождение ребёнка
03.03.1818
Дочь: (Wróbel) Marianna
Мать ребёнка: Wróbel (Żukowska) Magdalena
Smolechy/Jasienica akt 109/1818
Смерть
Неизвестно