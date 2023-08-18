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Широких Иван Тимофеев

Место рождения

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Широких Тимофей Степанов

Мать: Широких Стефанида Федорова

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.01.1773 ст.

Жена: Широких Агафья Семенова

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Широких Агафья Семенова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Широких Григорий Иванов

Мать ребёнка: Широких Агафья Семенова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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