Широких Иван Тимофеев
Место рождениядер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1752
дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.01.1773 ст.
Жена: Широких Агафья Семенова
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Широких Агафья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Широких Агафья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790