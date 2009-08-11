Ильченко Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1928
Дата смерти11.08.2009
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1928
Рождение ребёнка
26.10.1954
Сын: Ильченко Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Краснухина Людмила Исааковна
Рождение ребёнка
17.12.1958
Сын: Ильченко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Краснухина Людмила Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.2009