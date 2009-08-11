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Ильченко Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1928

Дата смерти

11.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1928

Отец: Ильченко Максим Емельянович

Мать: Федоренко Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
26.10.1954

Сын: Ильченко Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Краснухина Людмила Исааковна

Рождение ребёнка
17.12.1958

Сын: Ильченко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Краснухина Людмила Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснухина Людмила Исааковна

Смерть
11.08.2009
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