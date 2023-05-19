Митрофанов Яков Гаврилов
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения11.10.1912
Дата смерти14.11.1916
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1912
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
13.10.1912
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
14.11.1916