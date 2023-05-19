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Митрофанов Яков Гаврилов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

11.10.1912

Дата смерти

14.11.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1912

Отец: Митрофанов Гавриил Иоаннов

Мать: Митрофанова Анастасия Яковлева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
13.10.1912
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
14.11.1916