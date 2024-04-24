Усова Агафия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова Агафия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения определён расчётно исходя из возраста (44) по данным ИВ по куйтунской слободе за 1795
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Данила Тихонов

Место жительства
1795
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ИВ Куйтунской слободы 1795, дом №45, запись №135

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