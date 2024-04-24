Усова Агафия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения определён расчётно исходя из возраста (44) по данным ИВ по куйтунской слободе за 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Данила Тихонов
Место жительства
1795
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ИВ Куйтунской слободы 1795, дом №45, запись №135