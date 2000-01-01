Руклевич Зиновия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руклевич Зиновия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Руклевич Евтух Михеев

Отец ребёнка: Руклевич Михед Федосов

Рождение ребёнка
20.12.1799

Сын: Руклевич Игнатий Михеев

Отец ребёнка: Руклевич Михед Федосов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руклевич Михед Федосов

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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