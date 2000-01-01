Егорова Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челышкова Нина Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мудренова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Константин Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Александр Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Борис Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Валентин Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно