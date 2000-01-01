Егорова Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челышкова Нина Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мудренова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Константин Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Александр Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Борис Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Валентин Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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