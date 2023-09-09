Почухайлов Демьян Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.2019
Дочь: Почухайлова Дарья Демьяновна
Мать ребёнка: Рябова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
08.02.2019
Сын: Почухайлов Артем Демьянович
Мать ребёнка: Рябова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно