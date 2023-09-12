Буткевич Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буткевич Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1995

Жена: Юрченко Наталья

Рождение ребёнка
20.01.1998

Дочь: Рябчевская Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Юрченко Наталья

Рождение ребёнка
15.08.2001

Сын: Буткевич Владимир Викторович

Мать ребёнка: Юрченко Наталья

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