Буткевич Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1995
Жена: Юрченко Наталья
Рождение ребёнка
20.01.1998
Дочь: Рябчевская Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Юрченко Наталья
Рождение ребёнка
15.08.2001
Сын: Буткевич Владимир Викторович
Мать ребёнка: Юрченко Наталья