Фурсенко Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурсенко (Анисимова) Ольга Валерьевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно