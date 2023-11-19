Фурсенко Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсенко Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсенко (Анисимова) Ольга Валерьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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