Сорокин Семен Памфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Семен Памфилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Памфил Александрович

Мать: Сорокина Дарья Емельяновна

Рождение ребёнка
03.02.1912

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Сорокина Стефанида Терентьевна

Рождение ребёнка
27.04.1914

Сын: Сорокин Василий Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Стефанида Терентьевна

Запас унтер офицер Семён Памфилов Сорокин
Рождение ребёнка
10.06.1918

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Сорокина Стефанида Терентьевна

Состоящий на военной службе унтер офицер Семён Памфилов Сорокин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Стефанида Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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