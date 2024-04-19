Скворцов Герасим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Александр Герасимович
Мать ребёнка: Скворцова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмичева Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Скворцова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Варвара Герасимовна
Мать ребёнка: Скворцова Степанида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Скворцов Николай Герасимович
Мать ребёнка: Скворцова Степанида Андреевна
Смерть
?.12.1941