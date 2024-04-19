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Скворцов Герасим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Скворцов Иван Спиридонович

Мать: Скворцова (Липченко) Василиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Александр Герасимович

Мать ребёнка: Скворцова Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмичева Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Скворцова Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Варвара Герасимовна

Мать ребёнка: Скворцова Степанида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Скворцов Николай Герасимович

Мать ребёнка: Скворцова Степанида Андреевна

Смерть
?.12.1941

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