Фомин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Донской Московской обл
Рождение ребёнка
10.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Донской
Рождение ребёнка
10.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Донской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1974
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно