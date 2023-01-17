Фомин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Донской Московской обл
Рождение ребёнка
10.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Донской
Рождение ребёнка
10.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Донской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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