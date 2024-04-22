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Ипатов Василий Ипатьев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

18.04.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1832 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: Ипат Уваров

Мать: Евдокия Дмитриева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
18.04.1914 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: от перерождения сердца
Похороны
24.04.1914 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Отпевание в Аннинской при Басманной больнице церкви. Похоронен на Ваганьковском кладбище в г. Москве
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