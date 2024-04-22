Ипатов Василий Ипатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смерти18.04.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Отец: Ипат Уваров
Мать: Евдокия Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1914 ст.
Причина смерти: от перерождения сердца
Похороны
24.04.1914 ст.
Отпевание в Аннинской при Басманной больнице церкви. Похоронен на Ваганьковском кладбище в г. Москве