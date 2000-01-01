Ведищев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ведищев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Ведищева Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ведищева Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ведищева Марфа Яковлевна
Смерть
Неизвестно