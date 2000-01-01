Ведищев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведищев Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ведищев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Ведищева Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведищев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Ведищева Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведищева Марфа Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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