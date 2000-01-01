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(Колесник) Юстина
(Колесник) Юстина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
192
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Колесник Макар
Мать
Колесник (Коновальчук) Варвара
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
192
Отец:
Колесник Макар
Мать:
Колесник Варвара
Смерть
Неизвестно
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