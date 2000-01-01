(Колесник) Юстина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колесник) Юстина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

192

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
192

Отец: Колесник Макар

Мать: Колесник Варвара

Смерть
Неизвестно
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