Филь Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1928
Жена: Филь Розалия Тимофеевна
дом 84/85
Рождение ребёнка
28.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филь Розалия Тимофеевна
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Рождение ребёнка
02.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филь Розалия Тимофеевна
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Смерть
Неизвестно