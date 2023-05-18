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Филь Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1928

Жена: Филь Розалия Тимофеевна

Раздельное, Львівська область
дом 84/85
Рождение ребёнка
28.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филь Розалия Тимофеевна

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
02.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филь Розалия Тимофеевна

Раздельное, Львівська область
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Смерть
Неизвестно