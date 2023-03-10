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Шемонаев Николай Васильевич

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Место рождения

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия

Дата рождения

1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
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