Аксянов Идрис
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения1912
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ахсянов Ахмет
Мать: Аминя
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Военная награда
Неизвестно
Аксенов Идрис Ахматович гв. ефрейтор Дата рождения __.__.1912 Место призыва Красно-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н Воинская часть 10 гв. сп 6 гв. сд 60 А ВорФ Наименование на... Показать все
Смерть
1943