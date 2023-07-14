Афанасьева (Афанасьева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Афанасьева) Анна

Место рождения

Рязанская обл.

Дата рождения

1913

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская обл.
Рождение ребёнка
04.09.1936

Сын: Афанасьев Виктор

Отец ребёнка: Афанасьев Василий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Василий

Смерть
2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург