Афанасьева (Афанасьева) Анна
Место рожденияРязанская обл.
Дата рождения1913
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская обл.
Рождение ребёнка
04.09.1936
Сын: Афанасьев Виктор
Отец ребёнка: Афанасьев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасьев Василий
Смерть
2003
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно