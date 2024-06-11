Моисеев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеева Мария
Рождение ребёнка
1922
Сын: Моисеев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Моисеева Мария
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Моисеев Ввасилий Александрович
Мать ребёнка: Моисеева Мария
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Моисеева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Моисеева Мария
Рождение ребёнка
1937
Сын: Моисеев Валерий Александрович
Мать ребёнка: Моисеева Мария
Смерть
Неизвестно