Принь Станислав Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Принь Наталья Станиславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Принь Юлия Станиславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Принь Александр Станиславович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Принь Дмитрий Станиславович
Мать ребёнка: не указана