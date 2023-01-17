Герасимов Виталий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Виталий Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1977

Отец: Герасимов Леонид Николаевич

Мать: Женина Фаина Петровна

Бракосочетание
09.12.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.05.2006

Дочь: Герасимова Валерия Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.2013

Дочь: Герасимова Елизавета Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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