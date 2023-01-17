Герасимов Виталий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1977
Отец: Герасимов Леонид Николаевич
Мать: Женина Фаина Петровна
Бракосочетание
09.12.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.05.2006
Дочь: Герасимова Валерия Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.2013
Дочь: Герасимова Елизавета Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности