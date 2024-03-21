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Смирнова Анисия Алексиева

Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1910 ст.

Сын: Смирнов Николай Степанович

Отец ребёнка: Смирнов Степан Илиин

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Родители: «Деревни Софонинской крестьянин Стефан Илиин Смирнов и законная жена его Анисия Алексиева, оба православные» Запись №205 за 1910 год из метрической книги Троицкой церкви с. Пищалье Орловско... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1912 и 1913 ст.

Сын: Смирнов Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Смирнов Степан Илиин

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Степан Илиин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Степанович

Отец ребёнка: Смирнов Степан Илиин

Инвалид от рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Степан Степанович

Отец ребёнка: Смирнов Степан Илиин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Смирнов Степан Илиин

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