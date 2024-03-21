Смирнова Анисия Алексиева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
25.11.1910 ст.
Сын: Смирнов Николай Степанович
Отец ребёнка: Смирнов Степан Илиин
Родители: «Деревни Софонинской крестьянин Стефан Илиин Смирнов и законная жена его Анисия Алексиева, оба православные» Запись №205 за 1910 год из метрической книги Троицкой церкви с. Пищалье Орловско... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1912 и 1913 ст.
Сын: Смирнов Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Смирнов Степан Илиин
Рождение ребёнка
Около 1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Степан Илиин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Степан Илиин
Инвалид от рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Степан Степанович
Отец ребёнка: Смирнов Степан Илиин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Смирнов Степан Илиин