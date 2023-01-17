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Фокс Мария Юрьевна
Фокс Мария Юрьевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
13.02.1991
Пол
Женский
Отец
Овчинников Юрий Васильевич
1943 г.р.
Мать
Зиборова Людмила Павловна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1991
Отец:
Овчинников Юрий Васильевич
Мать:
Зиборова Людмила Павловна
Москва
, город федерального значения Москва
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