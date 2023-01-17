Титова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1867 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1874 ст.
Отец ребёнка: Титов Иван Иванович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881 ст.
Отец ребёнка: Титов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно