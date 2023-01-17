Титова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1867 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Титов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Титов Николай Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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