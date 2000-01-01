Гагаринова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1854
Сын: Гогаринов Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно