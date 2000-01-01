Гагаринова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1854

Сын: Гогаринов Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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