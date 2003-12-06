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Егорин Геннадий Карпович

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Место рождения

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

24.11.1933

Дата смерти

06.12.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

Дети

1900 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Валентина

Рождение
24.11.1933

Отец: Егорин Карп Иванович

Мать: Егорина Пелогея Петровна

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
06.12.2003

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