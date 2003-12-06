Егорин Геннадий Карпович
Место рождения
Дата рождения24.11.1933
Дата смерти06.12.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Рождение
24.11.1933
Отец: Егорин Карп Иванович
Мать: Егорина Пелогея Петровна
Смерть
06.12.2003