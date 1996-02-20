Лялин Эдуард Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1967
Дата смерти20.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1967
Отец: Лялин Николай Петрович
Мать: Лялина Тамара
Рождение ребёнка
23.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.02.1996