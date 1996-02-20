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Лялин Эдуард Николаевич

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

24.08.1967

Дата смерти

20.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1967

Отец: Лялин Николай Петрович

Мать: Лялина Тамара

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.02.1996
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область