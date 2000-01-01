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Филипченко Сергей Владимирович

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Место рождения

Хабаровск

Дата рождения

27.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1994

Отец: Филипченко Владимир Семенович

Мать: Филипченко Елена Васильевна

Хабаровск
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