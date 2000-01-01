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Филипченко Сергей Владимирович
Филипченко Сергей Владимирович
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Место рождения
Хабаровск
Дата рождения
27.07.1994
Пол
Мужской
Отец
Филипченко Владимир Семенович
Мать
Филипченко (Алехина) Елена Васильевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1994
Отец:
Филипченко Владимир Семенович
Мать:
Филипченко Елена Васильевна
Хабаровск
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