Прасковья 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Николаев

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Аграфена Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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