Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Смерть
Неизвестно