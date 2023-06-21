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(Заворохина) Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Заворохин ?

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно