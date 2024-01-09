Красильников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1918
Сын: Красильников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Николай
Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Бросил Евдокию Ивановну, как расказывала бабушка, ушел скитаться по свету
Смерть
Неизвестно