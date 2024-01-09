Красильников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1918

Сын: Красильников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Николай

Мать ребёнка: Красильникова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Евдокия Ивановна

Упоминание
Неизвестно
Бросил Евдокию Ивановну, как расказывала бабушка, ушел скитаться по свету
Смерть
Неизвестно
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