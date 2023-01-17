Поляков Иван Георгиевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1877 и 1879
Дата смерти29.03.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1879
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
29.03.1889 ст.
Причина смерти: Красуха | Так причина смерти указана именно так: "от красухи" (краснуха?). Источник: Метрическая книга (ГАЯО Ф. 230. Оп. 11-10. Д. 2033).
Похороны
31.03.1889 ст.
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковное кладбище.