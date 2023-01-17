Поляков Иван Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Иван Георгиевич (Егорович)

Поляков Иван Георгиевич (Егорович)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1877 и 1879

Дата смерти

29.03.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1828 и 1829 г.р.

Мать

Между 1839 и 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1879

Отец: Поляков Георгий (Егор) Иванович

Мать: Полякова Александра Евграфовна

Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
29.03.1889 ст.
Причина смерти: Красуха | Так причина смерти указана именно так: "от красухи" (краснуха?). Источник: Метрическая книга (ГАЯО Ф. 230. Оп. 11-10. Д. 2033).
Похороны
31.03.1889 ст.
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковное кладбище.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close