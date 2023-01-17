Новиков Дмитрий Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Новиков Степан Иванов
Рождение ребёнка
26.08.1908
Мать ребёнка: Олимпиада Афанасьева
Рождение ребёнка
1909
Сын: Новиков Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Олимпиада Афанасьева
Рождение ребёнка
07.04.1910
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Олимпиада Афанасьева
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Олимпиада Афанасьева
Рождение ребёнка
04.03.1915
Дочь: Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Олимпиада Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олимпиада Афанасьева
Смерть
Неизвестно