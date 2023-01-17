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Новиков Дмитрий Степанов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Новиков Степан Иванов

Мать: Новикова Прасковья Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.08.1908

Сын: Новиков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Олимпиада Афанасьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Новиков Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Олимпиада Афанасьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.04.1910

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Олимпиада Афанасьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Олимпиада Афанасьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.03.1915

Дочь: Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Олимпиада Афанасьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олимпиада Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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