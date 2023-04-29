Петров Николай Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Николай Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
09.08.1890 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 27 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1890 г 161) 9/11 августа Турьинских рудников сельскаго обывателя Николая Андреева Петрова дочь Анна, 6 месяцев от поноса.
Место жительства
09.11.1891 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 28 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1891 г 141) 9/11 ноября Турьинских рудников сельскаго обывателя Николая Андреева Петрова сын Алексей, 8 месяцев от остраго воспаления лег... Показать все
Смерть
Неизвестно
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