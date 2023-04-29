Петров Николай Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
09.08.1890 ст.
№ 27 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1890 г 161) 9/11 августа Турьинских рудников сельскаго обывателя Николая Андреева Петрова дочь Анна, 6 месяцев от поноса.
Место жительства
09.11.1891 ст.
№ 28 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1891 г 141) 9/11 ноября Турьинских рудников сельскаго обывателя Николая Андреева Петрова сын Алексей, 8 месяцев от остраго воспаления лег... Показать все
Смерть
Неизвестно