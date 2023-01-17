Муханова Зинаида Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муханов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1925
Сын: Болулуков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Болулуков Сергей Иванович
Киргизская ССР, Ошская обл. Алай-Гульчинский р-н,с. Гульча
Рождение ребёнка
25.05.1930
Дочь: Болулукова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Болулуков Сергей Иванович
г. Ош Киргизская ССР
Рождение ребёнка
24.10.1933
Отец ребёнка: Болулуков Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965