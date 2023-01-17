Муханова Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муханова Зинаида Дмитриевна

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Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муханов Дмитрий

Мать: не указана

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1925

Сын: Болулуков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Болулуков Сергей Иванович

Киргизская ССР, Ошская обл. Алай-Гульчинский р-н,с. Гульча
Рождение ребёнка
25.05.1930

Дочь: Болулукова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Болулуков Сергей Иванович

г. Ош Киргизская ССР
Рождение ребёнка
24.10.1933

Сын: Муханов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Болулуков Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болулуков Сергей Иванович

Смерть
1965
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