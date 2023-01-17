Баталов Трофим Савинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 3 опись 1 дело 651 стр 20 об №14823
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баталов Гаврил Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баталов Прокопий Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно