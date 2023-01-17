Баталов Трофим Савинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Трофим Савинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1886
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 3 опись 1 дело 651 стр 20 об №14823
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталов Гаврил Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталов Прокопий Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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