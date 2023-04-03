Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Иван Аггеев

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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