Лукьянова Елена Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1936
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Федорович
Рождение ребёнка
04.04.1938
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Федорович
Рождение ребёнка
28.02.1940
Сын: Лукьянов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно