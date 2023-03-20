Лукьянова Елена Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Елена Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1936

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Федорович

Рождение ребёнка
04.04.1938

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Федорович

Рождение ребёнка
28.02.1940

Сын: Лукьянов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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