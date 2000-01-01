Рысева (Рысева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысева (Рысева) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1910

Дочь: Питерова Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.03.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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