Федосеева (Солодова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Солодова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Солодов Григорий

Мать: Солодова Клавдия

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