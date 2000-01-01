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Федосеева (Солодова) Нина
Федосеева (Солодова) Нина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Пол
Женский
Отец
Солодов Григорий
Мать
Солодова (Кочетова) Клавдия
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Солодов Григорий
Мать:
Солодова Клавдия
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