Алешина Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина Дарья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Алешина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алешин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Алешина) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Алешин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Алешина) Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Алешин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Алешина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Алешин Иван Иванович

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