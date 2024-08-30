Алешина Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алешин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Алешина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Алешин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Алешина) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Алешин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Алешина) Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Алешин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Алешина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Алешин Иван Иванович