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Клевко Иван Николаевич

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Место рождения

Минская обл., Пуховичский р-н, Туринский с/с, д. Усолен

Дата рождения

1905

Дата смерти

25.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Клевко Николай Игнатович

Мать: Клевко Ксения Иосифовна

Минская обл., Пуховичский р-н, Туринский с/с, д. Усолен
Рождение ребёнка
17.11.1928

Сын: Клевко Иван Иванович

Мать ребёнка: Клевко Ксения Николаевна

Смерть
25.08.1944
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