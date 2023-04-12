Клевко Иван Николаевич
Место рожденияМинская обл., Пуховичский р-н, Туринский с/с, д. Усолен
Дата рождения1905
Дата смерти25.08.1944
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Клевко Николай Игнатович
Мать: Клевко Ксения Иосифовна
Минская обл., Пуховичский р-н, Туринский с/с, д. Усолен
Рождение ребёнка
17.11.1928
Сын: Клевко Иван Иванович
Мать ребёнка: Клевко Ксения Николаевна
Смерть
25.08.1944